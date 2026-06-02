GoPro Aktie

GoPro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XE7G / ISIN: US38268T1034

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02.06.2026 03:07:58

Minus 81.000.000 Dollar: GoPro äußert Zweifel am Fortbestand des Unternehmens

GoPro ist eine der wenigen Marken, die weltweit so gut wie jedem und jeder ein Begriff sein dürfte. Doch die Action-Kamera-Hersteller schwächeln: Verkäufe gehen zurück, gleichzeitig werden Speicherchips teurer. Für die Firma brechen ungewisse Zeiten an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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