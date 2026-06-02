GoPro Aktie
WKN DE: A1XE7G / ISIN: US38268T1034
|
02.06.2026 03:07:58
Minus 81.000.000 Dollar: GoPro äußert Zweifel am Fortbestand des Unternehmens
GoPro ist eine der wenigen Marken, die weltweit so gut wie jedem und jeder ein Begriff sein dürfte. Doch die Action-Kamera-Hersteller schwächeln: Verkäufe gehen zurück, gleichzeitig werden Speicherchips teurer. Für die Firma brechen ungewisse Zeiten an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!