Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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09.07.2026 14:49:35
Minus in allen Weltregionen: Darum sind die Porsche-Verkäufe weiter im Sinkflug
Der Sportwagenbauer Porsche hat im ersten Halbjahr erneut weniger Autos verkauft. Besonders in China geht der Absatz stark zurück. Doch eine Modellreihe ist weiter gefragt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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