SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Euro STOXX 50 im Blick
|
06.11.2025 15:59:08
Minuszeichen in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag
Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,61 Prozent tiefer bei 5 634,83 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,839 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,062 Prozent schwächer bei 5 665,59 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 669,13 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5 634,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 672,37 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,518 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 06.10.2025, einen Stand von 5 628,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 263,29 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 06.11.2024, mit 4 800,63 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,58 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 734,28 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 8,73 Prozent auf 43,36 EUR), UniCredit (+ 0,85 Prozent auf 64,24 EUR), adidas (+ 0,72 Prozent auf 160,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,69 Prozent auf 58,63 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,23 Prozent auf 5,62 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Börse (-4,59 Prozent auf 209,80 EUR), SAP SE (-2,41 Prozent auf 222,45 EUR), Airbus SE (-1,67 Prozent auf 208,75 EUR), Siemens Energy (-1,40 Prozent auf 105,75 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,29 Prozent auf 536,80 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. 3 253 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 355,818 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,76 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
