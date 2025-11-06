SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

Euro STOXX 50 im Blick 06.11.2025 15:59:08

Minuszeichen in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Der Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste.

Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,61 Prozent tiefer bei 5 634,83 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,839 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,062 Prozent schwächer bei 5 665,59 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 669,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5 634,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 672,37 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,518 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 06.10.2025, einen Stand von 5 628,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 263,29 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 06.11.2024, mit 4 800,63 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,58 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 734,28 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 8,73 Prozent auf 43,36 EUR), UniCredit (+ 0,85 Prozent auf 64,24 EUR), adidas (+ 0,72 Prozent auf 160,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,69 Prozent auf 58,63 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,23 Prozent auf 5,62 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Börse (-4,59 Prozent auf 209,80 EUR), SAP SE (-2,41 Prozent auf 222,45 EUR), Airbus SE (-1,67 Prozent auf 208,75 EUR), Siemens Energy (-1,40 Prozent auf 105,75 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,29 Prozent auf 536,80 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. 3 253 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 355,818 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,76 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

30.10.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 SAP Buy UBS AG
27.10.25 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

