Minuszeichen in Europa: Das macht der STOXX 50 am Nachmittag

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 1,33 Prozent schwächer bei 4 957,10 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,160 Prozent fester bei 5 032,10 Punkten, nach 5 024,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 955,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 046,93 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,458 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 243,87 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, bei 4 860,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 704,91 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 0,001 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 863,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 1,67 Prozent auf 65,20 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,08 Prozent auf 67,30 CHF), Rolls-Royce (+ 0,80 Prozent auf 12,57 GBP), BP (+ 0,76 Prozent auf 5,56 GBP) und Airbus SE (+ 0,43 Prozent auf 171,08 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Enel (-4,36 Prozent auf 9,52 EUR), Nestlé (-3,74 Prozent auf 77,82 CHF), BAT (-3,43 Prozent auf 43,88 GBP), Unilever (-3,23 Prozent auf 47,23 GBP) und Deutsche Telekom (-3,11 Prozent auf 32,41 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 18 324 407 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 460,112 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Die BNP Paribas-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at