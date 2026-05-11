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Euro STOXX 50 im Blick 11.05.2026 09:29:24

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel im Minus

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel im Minus

Der Euro STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Am Montag verbucht der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,06 Prozent auf 5 907,99 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,947 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,071 Prozent auf 5 907,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5 911,53 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 5 900,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 909,23 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 926,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 035,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 5 309,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 0,985 Prozent zu Buche. Bei 6 199,78 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 1,49 Prozent auf 23,20 EUR), SAP SE (+ 1,07 Prozent auf 147,76 EUR), Infineon (+ 0,52) Prozent auf 61,98 EUR), Deutsche Börse (+ 0,37 Prozent auf 243,60 EUR) und BASF (+ 0,29 Prozent auf 51,80 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Intesa Sanpaolo (-1,40 Prozent auf 5,79 EUR), Airbus SE (-1,26 Prozent auf 177,52 EUR), BMW (-0,83 Prozent auf 81,14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,80 Prozent auf 498,00 EUR) und Enel (-0,74 Prozent auf 9,58 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 299 740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 508,520 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,53 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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BMW AG 80,16 -0,94% BMW AG
Deutsche Börse AG 249,60 1,13% Deutsche Börse AG
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Eni S.p.A. 23,56 0,38% Eni S.p.A.
Infineon AG 60,54 -1,66% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,76 -1,57% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 470,30 -5,68% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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