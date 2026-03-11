Siemens Energy Aktie
|Kursverlauf
|
11.03.2026 12:27:09
Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittwochmittag
Um 12:09 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,40 Prozent auf 5 813,72 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,786 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,451 Prozent auf 5 810,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 837,17 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 818,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 753,60 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 035,64 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 11.12.2025, bei 5 753,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 309,90 Punkte.
Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,627 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 543,42 Punkten registriert.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 1,40 Prozent auf 91,56 EUR), BMW (+ 1,24 Prozent auf 81,40 EUR), BASF (+ 1,22 Prozent auf 46,41 EUR), Bayer (+ 1,16 Prozent auf 40,09 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,56 Prozent auf 55,36 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-3,81 Prozent auf 1 590,00 EUR), SAP SE (-1,73 Prozent auf 166,66 EUR), Siemens Energy (-1,65 Prozent auf 155,10 EUR), UniCredit (-1,54 Prozent auf 67,99 EUR) und Siemens (-1,36 Prozent auf 229,00 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 578 296 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 462,502 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,27 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Siemens Energy AG
|03.03.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
