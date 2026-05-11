Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Kursentwicklung
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11.05.2026 15:59:07
Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag
Am Montag fällt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,31 Prozent auf 5 893,16 Punkte zurück. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,947 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,071 Prozent auf 5 907,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5 911,53 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5 870,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 909,23 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 926,11 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 11.02.2026, mit 6 035,64 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 309,74 Punkten berechnet.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,731 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit BASF (+ 4,10 Prozent auf 53,77 EUR), Enel (+ 1,64 Prozent auf 9,81 EUR), Deutsche Börse (+ 1,24 Prozent auf 245,70 EUR), Eni (+ 1,20 Prozent auf 23,14 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,15 Prozent auf 47,39 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-3,86 Prozent auf 1 171,40 EUR), adidas (-2,66 Prozent auf 142,95 EUR), Airbus SE (-2,22 Prozent auf 175,78 EUR), Siemens Energy (-1,80 Prozent auf 174,94 EUR) und Deutsche Bank (-0,87 Prozent auf 26,93 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. 2 778 673 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 508,520 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7,53 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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