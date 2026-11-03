Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück

Am Dienstagabend zogen sich die Anleger in Europa zurück.

Am Dienstag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich ein Minus in Höhe von 0,37 Prozent auf 6 153,29 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,291 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,262 Prozent auf 6 159,88 Punkte an der Kurstafel, nach 6 176,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6 201,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 102,57 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 238,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 426,50 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 03.11.2025, einen Stand von 5 679,25 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 5,18 Prozent zu Buche. Bei 6 577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 3,64 Prozent auf 51,84 EUR), UniCredit (+ 1,43 Prozent auf 75,30 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,92 Prozent auf 6,03 EUR), Infineon (+ 0,77 Prozent auf 52,40 EUR) und Rheinmetall (+ 0,48 Prozent auf 1 004,80 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen adidas (-2,75 Prozent auf 168,10 EUR), SAP SE (-1,83 Prozent auf 206,65 EUR), BMW (-1,80 Prozent auf 57,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,64 Prozent auf 40,48 EUR) und Airbus SE (-1,41 Prozent auf 193,42 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 667 704 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 544,519 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

2026 weist die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at