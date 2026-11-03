EURO STOXX 50
|
6 265,71
|
121,15
|
1,97 %
|Index im Fokus
|
03.11.2026 17:58:49
Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück
Am Dienstag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich ein Minus in Höhe von 0,37 Prozent auf 6 153,29 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,291 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,262 Prozent auf 6 159,88 Punkte an der Kurstafel, nach 6 176,06 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6 201,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 102,57 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 238,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 426,50 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 03.11.2025, einen Stand von 5 679,25 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 5,18 Prozent zu Buche. Bei 6 577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 3,64 Prozent auf 51,84 EUR), UniCredit (+ 1,43 Prozent auf 75,30 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,92 Prozent auf 6,03 EUR), Infineon (+ 0,77 Prozent auf 52,40 EUR) und Rheinmetall (+ 0,48 Prozent auf 1 004,80 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen adidas (-2,75 Prozent auf 168,10 EUR), SAP SE (-1,83 Prozent auf 206,65 EUR), BMW (-1,80 Prozent auf 57,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,64 Prozent auf 40,48 EUR) und Airbus SE (-1,41 Prozent auf 193,42 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 667 704 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 544,519 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder
2026 weist die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|176,25
|0,57%
|Airbus SE
|201,30
|0,81%
|ASML NV
|1 305,40
|-1,86%
|Bayer
|54,00
|0,04%
|BMW AG
|61,22
|0,66%
|Infineon AG
|50,12
|-1,09%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,34
|0,70%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|42,51
|0,64%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,39
|-0,12%
|Rheinmetall AG
|931,10
|-2,09%
|SAP SE
|215,75
|0,82%
|TotalEnergies
|80,20
|0,63%
|UniCredit S.p.A.
|78,66
|0,10%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 265,71
|1,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: Freundliche Stimmung für den ATX -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte die Stimmung freundlich sein. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.