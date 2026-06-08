UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Euro STOXX 50 im Blick
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08.06.2026 12:27:05
Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt zurück
Am Montag verbucht der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,39 Prozent auf 6 038,30 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,073 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,203 Prozent auf 6 049,79 Punkte an der Kurstafel, nach 6 062,07 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 5 980,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 049,79 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 911,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 719,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 5 430,17 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 3,21 Prozent zu Buche. Bei 6 199,78 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 1,80 Prozent auf 23,80 EUR), Infineon (+ 1,23 Prozent auf 78,25 EUR), Enel (+ 0,43) Prozent auf 9,66 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,33 Prozent auf 449,60 EUR) und Allianz (+ 0,32 Prozent auf 374,00 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil UniCredit (-3,32 Prozent auf 71,03 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,10 Prozent auf 5,51 EUR), BASF (-1,92 Prozent auf 50,00 EUR), Siemens (-1,56 Prozent auf 264,60 EUR) und SAP SE (-1,28 Prozent auf 159,42 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 973 253 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 563,558 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,08 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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