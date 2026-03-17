Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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STOXX-Handel im Blick 17.03.2026 09:28:41

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Dienstagshandels nach

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Dienstagshandels nach

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Morgen.

Der Euro STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr 0,32 Prozent auf 5 720,77 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,805 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,075 Prozent auf 5 734,70 Punkte an der Kurstafel, nach 5 739,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5 734,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 720,77 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.02.2026, bei 6 021,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 681,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 445,55 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 2,22 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 543,42 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 1,76 Prozent auf 22,88 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,67 Prozent auf 33,19 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,56 Prozent auf 543,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,39 Prozent auf 88,42 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,25 Prozent auf 5,11 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil UniCredit (-1,34 Prozent auf 63,26 EUR), Rheinmetall (-1,23 Prozent auf 1 604,50 EUR), Airbus SE (-0,85 Prozent auf 168,56 EUR), Siemens Energy (-0,72 Prozent auf 145,80 EUR) und Deutsche Börse (-0,65 Prozent auf 246,00 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 300 423 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 461,500 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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