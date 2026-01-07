Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Schlussendlich ging der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 5 924,17 Punkten aus dem Handel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,036 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,089 Prozent schwächer bei 5 926,54 Punkten in den Handel, nach 5 931,79 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5 911,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 934,99 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 723,93 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, bei 5 613,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 011,82 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 4,85 Prozent auf 1 825,00 EUR), Siemens (+ 3,51 Prozent auf 256,25 EUR), SAP SE (+ 3,14 Prozent auf 208,40 EUR), Airbus SE (+ 2,17 Prozent auf 213,85 EUR) und Siemens Energy (+ 1,65 Prozent auf 129,40 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Deutsche Börse (-3,17 Prozent auf 213,90 EUR), Eni (-3,09 Prozent auf 15,74 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,77 Prozent auf 60,36 EUR), adidas (-1,71 Prozent auf 160,95 EUR) und Allianz (-1,66 Prozent auf 384,80 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 366 597 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 408,221 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at