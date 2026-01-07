Siemens Energy Aktie

Euro STOXX 50-Performance im Fokus 07.01.2026 17:59:06

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Beim Euro STOXX 50 standen die Signale heute auf Stabilisierung.

Schlussendlich ging der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 5 924,17 Punkten aus dem Handel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,036 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,089 Prozent schwächer bei 5 926,54 Punkten in den Handel, nach 5 931,79 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5 911,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 934,99 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 723,93 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, bei 5 613,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 011,82 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 4,85 Prozent auf 1 825,00 EUR), Siemens (+ 3,51 Prozent auf 256,25 EUR), SAP SE (+ 3,14 Prozent auf 208,40 EUR), Airbus SE (+ 2,17 Prozent auf 213,85 EUR) und Siemens Energy (+ 1,65 Prozent auf 129,40 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Deutsche Börse (-3,17 Prozent auf 213,90 EUR), Eni (-3,09 Prozent auf 15,74 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,77 Prozent auf 60,36 EUR), adidas (-1,71 Prozent auf 160,95 EUR) und Allianz (-1,66 Prozent auf 384,80 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 366 597 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 408,221 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

06.01.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
06.01.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
19.12.25 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
