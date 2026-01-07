Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus

Am Mittwoch verbucht der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,11 Prozent auf 5 925,20 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,036 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,089 Prozent auf 5 926,54 Punkte an der Kurstafel, nach 5 931,79 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 912,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 934,99 Einheiten.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 5 723,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 613,62 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.01.2025, den Stand von 5 011,82 Punkten.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 2,10 Prozent auf 252,75 EUR), Siemens Energy (+ 1,92 Prozent auf 129,75 EUR), SAP SE (+ 1,51 Prozent auf 205,10 EUR), Enel (+ 1,50 Prozent auf 9,33 EUR) und Rheinmetall (+ 1,47 Prozent auf 1 766,00 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Eni (-2,19 Prozent auf 15,89 EUR), adidas (-0,92 Prozent auf 162,25 EUR), UniCredit (-0,68 Prozent auf 70,52 EUR), Deutsche Börse (-0,63 Prozent auf 219,50 EUR) und Allianz (-0,51 Prozent auf 389,30 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 395 683 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 408,221 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,06 Prozent gelockt.

