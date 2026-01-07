adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

Euro STOXX 50 im Fokus 07.01.2026 12:27:02

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag wenig bewegt.

Am Mittwoch verbucht der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,11 Prozent auf 5 925,20 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,036 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,089 Prozent auf 5 926,54 Punkte an der Kurstafel, nach 5 931,79 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 912,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 934,99 Einheiten.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 5 723,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 613,62 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.01.2025, den Stand von 5 011,82 Punkten.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 2,10 Prozent auf 252,75 EUR), Siemens Energy (+ 1,92 Prozent auf 129,75 EUR), SAP SE (+ 1,51 Prozent auf 205,10 EUR), Enel (+ 1,50 Prozent auf 9,33 EUR) und Rheinmetall (+ 1,47 Prozent auf 1 766,00 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Eni (-2,19 Prozent auf 15,89 EUR), adidas (-0,92 Prozent auf 162,25 EUR), UniCredit (-0,68 Prozent auf 70,52 EUR), Deutsche Börse (-0,63 Prozent auf 219,50 EUR) und Allianz (-0,51 Prozent auf 389,30 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 395 683 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 408,221 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,06 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

Analysen zu adidas

06.01.26 adidas Outperform Bernstein Research
19.12.25 adidas Buy Warburg Research
16.12.25 adidas Outperform Bernstein Research
10.12.25 adidas Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 adidas Outperform RBC Capital Markets
