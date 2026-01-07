adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Euro STOXX 50 im Fokus
|
07.01.2026 12:27:02
Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus
Am Mittwoch verbucht der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,11 Prozent auf 5 925,20 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,036 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,089 Prozent auf 5 926,54 Punkte an der Kurstafel, nach 5 931,79 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 912,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 934,99 Einheiten.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 5 723,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 613,62 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.01.2025, den Stand von 5 011,82 Punkten.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 2,10 Prozent auf 252,75 EUR), Siemens Energy (+ 1,92 Prozent auf 129,75 EUR), SAP SE (+ 1,51 Prozent auf 205,10 EUR), Enel (+ 1,50 Prozent auf 9,33 EUR) und Rheinmetall (+ 1,47 Prozent auf 1 766,00 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Eni (-2,19 Prozent auf 15,89 EUR), adidas (-0,92 Prozent auf 162,25 EUR), UniCredit (-0,68 Prozent auf 70,52 EUR), Deutsche Börse (-0,63 Prozent auf 219,50 EUR) und Allianz (-0,51 Prozent auf 389,30 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 395 683 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 408,221 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,06 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu adidas
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17:58
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: DAX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beginnt Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|06.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|24.11.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|165,00
|1,16%
|Allianz
|389,30
|-0,74%
|ASML NV
|1 017,80
|-4,18%
|Deutsche Börse AG
|214,40
|-3,12%
|Deutsche Telekom AG
|28,23
|2,25%
|Enel S.p.A.
|9,28
|1,05%
|Eni S.p.A.
|15,77
|-3,28%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,95
|-0,52%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,24
|0,06%
|Rheinmetall AG
|1 853,50
|6,13%
|SAP SE
|206,30
|1,48%
|Siemens AG
|252,55
|1,51%
|Siemens Energy AG
|124,45
|-3,08%
|UniCredit S.p.A.
|70,79
|-0,62%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|101,85
|-1,55%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 904,32
|-0,32%