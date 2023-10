Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Minus

Am Montag notiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,63 Prozent schwächer bei 4 118,19 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,631 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,119 Prozent auf 4 139,51 Punkte an der Kurstafel, nach 4 144,43 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 139,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 118,19 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 237,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, einen Wert von 4 236,60 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, wies der Euro STOXX 50 3 375,46 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 6,80 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 491,51 Punkte. Bei 3 802,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 2,63 Prozent auf 14,88 EUR), adidas (+ 1,86 Prozent auf 162,20 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,72 Prozent auf 20,24 EUR), Deutsche Börse (+ 0,06 Prozent auf 162,80 EUR) und SAP SE (-0,42 Prozent auf 123,04 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil BASF (-2,40 Prozent auf 40,82 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,97 Prozent auf 2,35 EUR), UniCredit (-1,79 Prozent auf 22,06 EUR), BMW (-1,46 Prozent auf 94,31 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,19 Prozent auf 38,60 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 333 218 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 364,420 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Stellantis-Aktie weist mit 3,23 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,09 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at