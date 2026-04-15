BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Euro STOXX 50 im Blick
|
15.04.2026 17:58:42
Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Am Mittwoch gab der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,66 Prozent auf 5 944,90 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,943 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,044 Prozent leichter bei 5 981,85 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 984,51 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 981,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 937,79 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,836 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 5 716,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 041,14 Punkte. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 970,43 Punkte taxiert.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,62 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,15 Prozent auf 146,54 EUR), Rheinmetall (+ 1,92 Prozent auf 1 515,20 EUR), adidas (+ 1,52 Prozent auf 140,00 EUR), Deutsche Börse (+ 0,79 Prozent auf 255,90 EUR) und Infineon (+ 0,58 Prozent auf 44,72 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen BASF (-1,54 Prozent auf 52,90 EUR), Enel (-1,46 Prozent auf 9,75 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,17 Prozent auf 48,20 EUR), Siemens Energy (-0,96 Prozent auf 169,32 EUR) und Deutsche Bank (-0,86 Prozent auf 28,29 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 457 496 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 485,550 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,44 erwartet. Mit 7,39 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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