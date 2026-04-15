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Euro STOXX 50 im Blick 15.04.2026 17:58:42

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Der Euro STOXX 50 zeigte sich zum Handelsende leichter.

Am Mittwoch gab der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,66 Prozent auf 5 944,90 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,943 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,044 Prozent leichter bei 5 981,85 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 984,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 981,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 937,79 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,836 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 5 716,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 041,14 Punkte. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 970,43 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,62 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,15 Prozent auf 146,54 EUR), Rheinmetall (+ 1,92 Prozent auf 1 515,20 EUR), adidas (+ 1,52 Prozent auf 140,00 EUR), Deutsche Börse (+ 0,79 Prozent auf 255,90 EUR) und Infineon (+ 0,58 Prozent auf 44,72 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen BASF (-1,54 Prozent auf 52,90 EUR), Enel (-1,46 Prozent auf 9,75 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,17 Prozent auf 48,20 EUR), Siemens Energy (-0,96 Prozent auf 169,32 EUR) und Deutsche Bank (-0,86 Prozent auf 28,29 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 457 496 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 485,550 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,44 erwartet. Mit 7,39 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 255,40 -2,03% ASML NV
BASF 52,66 -1,55% BASF
Deutsche Bank AG 28,38 -0,75% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 255,70 0,95% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 28,54 -0,76% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 48,17 -1,03% DHL Group (ex Deutsche Post)
Enel S.p.A. 9,80 -0,70% Enel S.p.A.
Ferrari N.V. 303,00 -0,26% Ferrari N.V.
Infineon AG 44,58 0,28% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,79 -0,09% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Rheinmetall AG 1 517,20 1,99% Rheinmetall AG
SAP SE 146,94 2,84% SAP SE
Siemens Energy AG 170,02 -0,49% Siemens Energy AG
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