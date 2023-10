Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt

Der Euro STOXX 50 verzeichnet am vierten Tag der Woche Verluste.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,32 Prozent schwächer bei 4 092,66 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 3,626 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,026 Prozent tiefer bei 4 104,79 Punkten in den Handel, nach 4 105,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 109,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 069,29 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,07 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 19.09.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 242,70 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 362,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.10.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 471,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 6,13 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 4,54 Prozent auf 126,64 EUR), Deutsche Börse (+ 1,02 Prozent auf 158,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,08 Prozent auf 377,80 EUR), Siemens (-0,20 Prozent auf 130,14 EUR) und adidas (-0,51 Prozent auf 175,46 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Stellantis (-4,45 Prozent auf 18,07 EUR), Infineon (-2,59 Prozent auf 30,32 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,44 Prozent auf 2,37 EUR), BMW (-2,21 Prozent auf 95,75 EUR) und Flutter Entertainment (-2,20 Prozent auf 128,65 GBP) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 465 679 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 333,806 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,23 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at