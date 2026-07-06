Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50-Performance 06.07.2026 17:58:47

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich

Der Euro STOXX 50 notierte zum Handelsschluss im negativen Bereich.

Der Euro STOXX 50 fiel im STOXX-Handel schlussendlich um 0,24 Prozent auf 6 397,60 Punkte zurück. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,504 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,111 Prozent auf 6 405,54 Punkte an der Kurstafel, nach 6 412,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 431,42 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 376,96 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 062,07 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der Euro STOXX 50 5 692,86 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 288,81 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,35 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 431,42 Punkten. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 3,35 Prozent auf 1 130,00 EUR), Deutsche Börse (+ 1,76 Prozent auf 254,20 EUR), Airbus SE (+ 1,60 Prozent auf 209,45 EUR), Deutsche Bank (+ 1,46 Prozent auf 32,30 EUR) und Siemens Energy (+ 1,38 Prozent auf 170,44 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-4,09 Prozent auf 51,18 EUR), Enel (-1,65 Prozent auf 10,10 EUR), Eni (-1,48 Prozent auf 20,27 EUR), BASF (-0,94 Prozent auf 47,33 EUR) und Siemens (-0,88 Prozent auf 281,60 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 6 060 814 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 629,927 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG

mehr Analysen
03.07.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
30.06.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
30.06.26 Siemens Buy UBS AG
29.06.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 208,75 1,41% Airbus SE
ASML NV 1 618,40 -0,42% ASML NV
BASF 47,37 -0,71% BASF
Bayer 50,82 -4,37% Bayer
Deutsche Bank AG 32,30 1,78% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 253,90 1,72% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 25,47 1,23% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 10,11 -1,35% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 20,29 -0,07% Eni S.p.A.
Rheinmetall AG 1 130,40 3,29% Rheinmetall AG
Siemens AG 280,95 -0,78% Siemens AG
Siemens Energy AG 167,22 -0,17% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 75,24 0,64% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 398,01 -0,23%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fehlende Impulse: ATX stabil -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kam zum Wochenstart kaum vom Fleck. Am deutschen Aktienmarkt setzte nach einem neuem Allzeithoch eine Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. In Asien bewegten sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen