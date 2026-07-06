Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich

Der Euro STOXX 50 fiel im STOXX-Handel schlussendlich um 0,24 Prozent auf 6 397,60 Punkte zurück. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,504 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,111 Prozent auf 6 405,54 Punkte an der Kurstafel, nach 6 412,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 431,42 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 376,96 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 062,07 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der Euro STOXX 50 5 692,86 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 288,81 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,35 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 431,42 Punkten. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 3,35 Prozent auf 1 130,00 EUR), Deutsche Börse (+ 1,76 Prozent auf 254,20 EUR), Airbus SE (+ 1,60 Prozent auf 209,45 EUR), Deutsche Bank (+ 1,46 Prozent auf 32,30 EUR) und Siemens Energy (+ 1,38 Prozent auf 170,44 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-4,09 Prozent auf 51,18 EUR), Enel (-1,65 Prozent auf 10,10 EUR), Eni (-1,48 Prozent auf 20,27 EUR), BASF (-0,94 Prozent auf 47,33 EUR) und Siemens (-0,88 Prozent auf 281,60 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 6 060 814 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 629,927 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at