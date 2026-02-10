UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags
Am Dienstag sinkt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,09 Prozent auf 6 053,31 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,070 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,112 Prozent fester bei 6 065,78 Punkten, nach 6 059,01 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6 046,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 078,29 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, mit 5 997,47 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 664,46 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 358,30 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,47 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 078,29 Punkten. Bei 5 780,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit BASF (+ 4,36 Prozent auf 50,78 EUR), adidas (+ 1,82 Prozent auf 156,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,59 Prozent auf 102,50 EUR), SAP SE (+ 0,99 Prozent auf 176,66 EUR) und Eni (+ 0,76 Prozent auf 18,00 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-2,56 Prozent auf 153,85 EUR), Allianz (-1,96 Prozent auf 379,80 EUR), UniCredit (-1,92 Prozent auf 77,76 EUR), Rheinmetall (-1,03 Prozent auf 1 632,00 EUR) und Deutsche Telekom (-0,98 Prozent auf 30,21 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im Euro STOXX 50 ist die BASF-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 732 780 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 462,718 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,23 Prozent.
