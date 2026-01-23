Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge

Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,35 Prozent auf 5 935,15 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 4,989 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,143 Prozent auf 5 947,63 Punkte an der Kurstafel, nach 5 956,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 953,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 915,98 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,665 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 23.12.2025, den Wert von 5 749,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 668,33 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, bei 5 217,50 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,45 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Punkten registriert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 142,45 EUR), SAP SE (+ 1,93 Prozent auf 193,50 EUR), Rheinmetall (+ 1,87 Prozent auf 1 824,00 EUR), Bayer (+ 1,12 Prozent auf 44,66 EUR) und Eni (+ 1,12 Prozent auf 16,68 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen adidas (-6,20 Prozent auf 143,00 EUR), BASF (-1,93 Prozent auf 45,62 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,69 Prozent auf 45,96 EUR), Infineon (-1,57 Prozent auf 41,92 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,08 Prozent auf 5,79 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 196 840 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 447,602 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

