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Euro STOXX 50 aktuell 04.05.2026 09:28:38

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Abschläge

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Abschläge

Heutiger Marktbericht zum Euro STOXX 50.

Um 09:12 Uhr sinkt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,08 Prozent auf 5 876,97 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 4,916 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,046 Prozent leichter bei 5 878,79 Punkten in den Handel, nach 5 881,51 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 878,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 868,49 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 692,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 970,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, mit 5 285,19 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,455 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,05 Prozent auf 1 397,20 EUR), SAP SE (+ 1,44 Prozent auf 147,60 EUR), Infineon (+ 1,42 Prozent auf 57,94 EUR), Siemens Energy (+ 0,99 Prozent auf 182,36 EUR) und Bayer (+ 0,95 Prozent auf 38,41 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen BASF (-3,27 Prozent auf 52,95 EUR), BMW (-2,16 Prozent auf 76,24 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,88 Prozent auf 48,66 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,60 Prozent auf 84,84 EUR) und adidas (-1,56 Prozent auf 145,10 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 555 551 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 471,135 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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