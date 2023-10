Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verliert

Um 12:11 Uhr verliert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,61 Prozent auf 4 000,30 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,519 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,020 Prozent stärker bei 4 025,48 Punkten, nach 4 024,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 3 993,10 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 039,26 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, den Wert von 4 207,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 4 391,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 476,63 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 3,74 Prozent nach oben. Bei 4 491,51 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens (+ 0,11 Prozent auf 127,26 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,02 Prozent auf 2,34 EUR), Stellantis (-0,05) Prozent auf 17,75 EUR), UniCredit (-0,19 Prozent auf 22,25 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,23 Prozent auf 37,32 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Volkswagen (VW) vz (-2,83 Prozent auf 100,22 EUR), Infineon (-2,21 Prozent auf 28,75 EUR), adidas (-1,93 Prozent auf 166,72 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,69 Prozent auf 60,96 EUR) und BMW (-1,61 Prozent auf 92,05 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aufweisen. 1 197 605 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 331,608 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,11 zu Buche schlagen. Mit 11,89 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at