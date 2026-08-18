Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Mittag

Der Euro STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr 0,46 Prozent auf 6 500,17 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,574 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,189 Prozent auf 6 518,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6 530,45 Punkten am Vortag.

Bei 6 518,08 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 475,56 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6 230,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 849,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 434,64 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 11,11 Prozent zu Buche. Bei 6 577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 1,83 Prozent auf 28,91 EUR), SAP SE (+ 1,54 Prozent auf 182,34 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,36 Prozent auf 55,32 EUR), Deutsche Börse (+ 0,94 Prozent auf 280,30 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,87 Prozent auf 73,86 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-4,73 Prozent auf 59,04 EUR), Siemens Energy (-3,77 Prozent auf 156,66 EUR), Siemens (-1,45 Prozent auf 278,20 EUR), Airbus SE (-0,70 Prozent auf 212,80 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,43 Prozent auf 45,33 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 142 794 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 608,806 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,09 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,48 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at