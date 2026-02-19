Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart

Der Euro STOXX 50 bewegt sich am vierten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag verbucht der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,26 Prozent auf 6 087,43 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,089 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,094 Prozent schwächer bei 6 097,65 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 103,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 6 097,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 082,60 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.01.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 925,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 542,05 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 461,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,05 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 107,73 Punkten. Bei 5 780,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,02 Prozent auf 537,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,79 Prozent auf 50,04 EUR), Eni (+ 0,77 Prozent auf 18,58 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,49 Prozent auf 32,53 EUR) und Allianz (+ 0,46 Prozent auf 374,20 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Airbus SE (-5,52 Prozent auf 189,48 EUR), Enel (-3,44 Prozent auf 8,98 EUR), BASF (-2,02 Prozent auf 48,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,30 Prozent auf 102,75 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,14 Prozent auf 58,72 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 347 415 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 464,811 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,87 erwartet. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,48 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at