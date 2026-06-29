Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Start des Montagshandels

Der Euro STOXX 50 verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent auf 6 219,26 Punkte nach. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,358 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,051 Prozent auf 6 224,74 Punkte an der Kurstafel, nach 6 221,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 228,44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 219,26 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 29.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 050,54 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der Euro STOXX 50 5 505,80 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 325,64 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,31 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 337,22 Punkten. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 2,45 Prozent auf 80,22 EUR), Rheinmetall (+ 1,52 Prozent auf 961,00 EUR), SAP SE (+ 1,33 Prozent auf 136,94 EUR), UniCredit (+ 0,48 Prozent auf 77,00 EUR) und Bayer (+ 0,47 Prozent auf 47,22 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Volkswagen (VW) vz (-1,72 Prozent auf 73,00 EUR), BMW (-1,15 Prozent auf 58,38 EUR), adidas (-0,88 Prozent auf 180,10 EUR), Airbus SE (-0,69 Prozent auf 190,60 EUR) und Deutsche Telekom (-0,50 Prozent auf 26,12 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 193 409 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 608,267 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,02 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at