Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Freitagmittag schwächer

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Freitagmittag mit negativen Notierungen.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,98 Prozent schwächer bei 4 157,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,669 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,022 Prozent schwächer bei 4 197,30 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 198,23 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 151,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 198,10 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,424 Prozent zu. Vor einem Monat, am 13.09.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 223,48 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 13.07.2023, einen Wert von 4 391,76 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2022, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 3 362,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 7,80 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 4 491,51 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 802,51 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1,03 Prozent auf 15,49 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,02 Prozent auf 20,48 EUR), BASF (-0,13 Prozent auf 42,09 EUR), Stellantis (-0,25 Prozent auf 18,91 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,26 Prozent auf 380,30 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Ferrari (-2,29 Prozent auf 291,65 EUR), Flutter Entertainment (-1,84 Prozent auf 133,35 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,66 Prozent auf 2,41 EUR), UniCredit (-1,61 Prozent auf 22,56 EUR) und SAP SE (-1,50 Prozent auf 123,76 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 891 960 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 342,645 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

2023 präsentiert die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

