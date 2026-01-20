Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Letztendlich stand im STOXX-Handel ein Minus von 0,55 Prozent auf 5 893,46 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,105 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,259 Prozent schwächer bei 5 910,48 Punkten, nach 5 925,82 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 836,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 5 910,48 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Wert von 5 760,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 680,93 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 20.01.2025, mit 5 164,44 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 0,736 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 053,68 Punkte. 5 780,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Börse (+ 2,43 Prozent auf 215,40 EUR), adidas (+ 0,96 Prozent auf 153,00 EUR), BMW (+ 0,47 Prozent auf 86,08 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,08 Prozent auf 523,60 EUR) und UniCredit (-0,39 Prozent auf 70,91 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-3,34 Prozent auf 42,92 EUR), Deutsche Telekom (-2,76 Prozent auf 26,82 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,41 Prozent auf 5,75 EUR), Enel (-2,00 Prozent auf 8,93 EUR) und Allianz (-1,48 Prozent auf 373,70 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 818 068 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 452,408 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at