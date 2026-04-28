Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50-Performance im Blick 28.04.2026 09:29:11

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Minus

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Minus

Der Euro STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne am zweiten Tag der Woche nicht halten.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent schwächer bei 5 851,46 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,922 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,030 Prozent fester bei 5 862,10 Punkten in den Handel, nach 5 860,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 849,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 863,79 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, mit 5 505,80 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 933,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 170,49 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,018 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 2,88 Prozent auf 23,55 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,48 Prozent auf 543,40 EUR), Allianz (+ 0,36 Prozent auf 389,60 EUR), Siemens (+ 0,32 Prozent auf 252,65 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,32 Prozent auf 5,70 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Bayer (-4,35 Prozent auf 36,71 EUR), Siemens Energy (-1,85 Prozent auf 174,14 EUR), Deutsche Telekom (-1,08 Prozent auf 26,58 EUR), SAP SE (-0,60 Prozent auf 148,06 EUR) und Airbus SE (-0,31 Prozent auf 165,04 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 550 011 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 481,618 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,38 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu ASML NV

mehr Nachrichten