Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Minus

Der Euro STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne am zweiten Tag der Woche nicht halten.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent schwächer bei 5 851,46 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,922 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,030 Prozent fester bei 5 862,10 Punkten in den Handel, nach 5 860,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 849,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 863,79 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, mit 5 505,80 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 933,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 170,49 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,018 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 2,88 Prozent auf 23,55 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,48 Prozent auf 543,40 EUR), Allianz (+ 0,36 Prozent auf 389,60 EUR), Siemens (+ 0,32 Prozent auf 252,65 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,32 Prozent auf 5,70 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Bayer (-4,35 Prozent auf 36,71 EUR), Siemens Energy (-1,85 Prozent auf 174,14 EUR), Deutsche Telekom (-1,08 Prozent auf 26,58 EUR), SAP SE (-0,60 Prozent auf 148,06 EUR) und Airbus SE (-0,31 Prozent auf 165,04 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 550 011 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 481,618 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,38 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at