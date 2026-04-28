Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Euro STOXX 50-Performance im Blick
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28.04.2026 09:29:11
Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Minus
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent schwächer bei 5 851,46 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,922 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,030 Prozent fester bei 5 862,10 Punkten in den Handel, nach 5 860,32 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 849,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 863,79 Punkten.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, mit 5 505,80 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 933,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 170,49 Punkten gehandelt.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,018 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 2,88 Prozent auf 23,55 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,48 Prozent auf 543,40 EUR), Allianz (+ 0,36 Prozent auf 389,60 EUR), Siemens (+ 0,32 Prozent auf 252,65 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,32 Prozent auf 5,70 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Bayer (-4,35 Prozent auf 36,71 EUR), Siemens Energy (-1,85 Prozent auf 174,14 EUR), Deutsche Telekom (-1,08 Prozent auf 26,58 EUR), SAP SE (-0,60 Prozent auf 148,06 EUR) und Airbus SE (-0,31 Prozent auf 165,04 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 550 011 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 481,618 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,38 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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