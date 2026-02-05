Minuszeichen in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittag

Am Donnerstag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,16 Prozent tiefer bei 5 961,02 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5,060 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,298 Prozent höher bei 5 988,25 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 970,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 943,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 999,42 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 923,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 669,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 271,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,89 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 073,34 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 780,85 Punkte.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Börse (+ 3,45 Prozent auf 213,00 EUR), SAP SE (+ 3,24 Prozent auf 172,62 EUR), Siemens (+ 1,18 Prozent auf 244,85 EUR), Airbus SE (+ 0,64 Prozent auf 189,48 EUR) und Infineon (+ 0,63 Prozent auf 40,56 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-6,94 Prozent auf 1 563,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,35 Prozent auf 102,45 EUR), BMW (-3,30 Prozent auf 88,04 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,82 Prozent auf 59,23 EUR) und BASF (-2,17 Prozent auf 48,68 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 980 126 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 461,400 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at