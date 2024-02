Minuszeichen in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Nachmittag

Am Montag geht es im STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,24 Prozent auf 4 299,11 Punkte nach unten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,119 Prozent auf 4 304,14 Punkte an der Kurstafel, nach 4 309,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 292,18 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 304,14 Zählern.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 26.01.2024, bei 4 193,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, lag der STOXX 50 bei 3 981,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 879,17 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,06 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 317,04 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 2,05 Prozent auf 173,28 EUR), UBS (+ 1,50 Prozent auf 25,09 CHF), AstraZeneca (+ 0,84 Prozent auf 103,06 GBP), Reckitt Benckiser (+ 0,82 Prozent auf 58,70 GBP) und Diageo (+ 0,57 Prozent auf 30,03 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rio Tinto (-2,52 Prozent auf 50,66 GBP), Glencore (-1,69 Prozent auf 3,69 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,93 Prozent auf 43,05 EUR), Bayer (-0,88 Prozent auf 28,56 EUR) und Enel (-0,85 Prozent auf 5,90 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Glencore-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8 307 081 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 507,788 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,25 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at