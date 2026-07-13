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Euro STOXX 50-Kursentwicklung 13.07.2026 15:59:00

Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Kaum bewegt zeigt sich der Euro STOXX 50 heute.

Um 15:42 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,01 Prozent leichter bei 6 269,62 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,387 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,422 Prozent auf 6 243,52 Punkte an der Kurstafel, nach 6 269,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 282,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 242,87 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 187,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 905,02 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 5 383,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,17 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 2,60 Prozent auf 26,80 EUR), BASF (+ 2,50 Prozent auf 48,74 EUR), Deutsche Börse (+ 2,45 Prozent auf 255,10 EUR), Eni (+ 1,76 Prozent auf 21,11 EUR) und SAP SE (+ 1,74 Prozent auf 139,98 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-3,99 Prozent auf 69,59 EUR), Siemens Energy (-1,67 Prozent auf 149,58 EUR), Bayer (-1,36 Prozent auf 49,44 EUR), Airbus SE (-1,09 Prozent auf 194,98 EUR) und Siemens (-0,97 Prozent auf 270,20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 063 629 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 604,721 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,74 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,18 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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