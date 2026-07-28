Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Der Euro STOXX 50 gibt sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,27 Prozent schwächer bei 6 264,99 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,384 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,239 Prozent fester bei 6 297,20 Punkten in den Handel, nach 6 282,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 255,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 316,28 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, mit 6 221,55 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 836,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 337,58 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,09 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 3,33 Prozent auf 156,32 EUR), Rheinmetall (+ 3,06 Prozent auf 1 082,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,03 Prozent auf 46,69 EUR), BMW (+ 2,89 Prozent auf 59,14 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,71 Prozent auf 72,66 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Infineon (-6,85 Prozent auf 57,28 EUR), Siemens Energy (-5,97 Prozent auf 139,52 EUR), Siemens (-1,39 Prozent auf 268,95 EUR), Deutsche Bank (-1,05 Prozent auf 30,66 EUR) und UniCredit (-0,22 Prozent auf 81,74 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 5 283 536 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 602,408 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,94 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at