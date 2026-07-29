Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Mit dem Euro STOXX 50 geht es am dritten Tag der Woche abwärts.

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,32 Prozent auf 6 269,30 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,380 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,107 Prozent schwächer bei 6 282,78 Punkten, nach 6 289,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 235,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 305,88 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,294 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 29.06.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 231,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 816,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 379,20 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,16 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 431,42 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 6,74 Prozent auf 1 160,00 EUR), Eni (+ 5,10 Prozent auf 23,19 EUR), BASF (+ 3,83) Prozent auf 50,84 EUR), Deutsche Bank (+ 2,34 Prozent auf 31,66 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,14 Prozent auf 75,50 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-3,17 Prozent auf 55,94 EUR), UniCredit (-1,28 Prozent auf 80,69 EUR), Allianz (-0,99 Prozent auf 428,10 EUR), Airbus SE (-0,99 Prozent auf 209,95 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,80 Prozent auf 522,80 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 241 350 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 551,071 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,44 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at