Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Dienstagmittag

Am Dienstag steht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 1,27 Prozent im Minus bei 4 998,10 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,215 Prozent schwächer bei 5 051,45 Punkten in den Handel, nach 5 062,34 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 051,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 984,25 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, mit 4 883,02 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 792,48 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, bei 4 464,85 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,826 Prozent aufwärts. Bei 5 146,25 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Nestlé (-0,07 Prozent auf 74,64 CHF), UniCredit (-0,25 Prozent auf 71,01 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,65 Prozent auf 520,60 EUR), RELX (-0,67 Prozent auf 29,94 GBP) und National Grid (-0,82 Prozent auf 11,86 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil AstraZeneca (-2,87 Prozent auf 134,92 GBP), BAT (-2,31 Prozent auf 42,72 GBP), Enel (-2,18 Prozent auf 8,91 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,10 Prozent auf 5,77 EUR) und SAP SE (-2,07 Prozent auf 191,90 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 170 266 Aktien gehandelt. Mit 452,408 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,50 zu Buche schlagen. Mit 7,18 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

