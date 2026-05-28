Minuszeichen in Europa: So performt der STOXX 50 am Donnerstagmittag

Am Donnerstag verbucht der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,65 Prozent auf 5 183,96 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,242 Prozent auf 5 205,05 Punkte an der Kurstafel, nach 5 217,70 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 205,05 Punkte, das Tagestief hingegen 5 172,79 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,494 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 026,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 294,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 530,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,57 Prozent nach oben. Bei 5 315,22 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 4,87 Prozent auf 1 292,80 EUR), Airbus SE (+ 1,31 Prozent auf 176,08 EUR), Rolls-Royce (+ 0,63 Prozent auf 13,05 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,45 Prozent auf 84,06 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,32 Prozent auf 31,30 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen National Grid (-2,95 Prozent auf 12,33 GBP), AstraZeneca (-2,14 Prozent auf 137,08 GBP), Nestlé (-2,13 Prozent auf 79,34 CHF), Siemens Energy (-1,80 Prozent auf 171,22 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,60 Prozent auf 460,20 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 5 744 092 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 535,654 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,60 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at