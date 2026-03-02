Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Euro STOXX 50 im Fokus
|
02.03.2026 12:27:03
Minuszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Montagmittag
Um 12:09 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 2,07 Prozent tiefer bei 6 011,36 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,176 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,841 Prozent auf 6 086,79 Punkte an der Kurstafel, nach 6 138,41 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 086,79 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 977,28 Punkten lag.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 02.02.2026, bei 6 007,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 686,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 463,54 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 2,75 Prozent. Bei 6 199,78 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Punkten verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 1,61 Prozent auf 20,01 EUR), Deutsche Börse (+ 1,42 Prozent auf 235,70 EUR), Rheinmetall (+ 1,05 Prozent auf 1 681,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,14 Prozent auf 556,40 EUR) und Deutsche Telekom (-0,82 Prozent auf 33,81 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Volkswagen (VW) vz (-3,68 Prozent auf 97,48 EUR), Deutsche Bank (-3,55 Prozent auf 29,22 EUR), BMW (-3,44 Prozent auf 86,38 EUR), Siemens (-3,09 Prozent auf 239,75 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,93 Prozent auf 48,63 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 658 847 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 475,375 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel
Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,81 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
12:27
|Minuszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Montagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: LUS-DAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: DAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
09:57
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
09:57
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
27.02.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|20.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 203,00
|-1,44%
|BMW AG
|86,54
|-2,81%
|Deutsche Bank AG
|29,15
|-2,74%
|Deutsche Börse AG
|234,90
|1,95%
|Deutsche Telekom AG
|33,66
|-0,94%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|48,69
|-1,95%
|Eni S.p.A.
|20,26
|2,85%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,63
|-2,82%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|553,40
|-0,04%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,09
|-1,65%
|Rheinmetall AG
|1 671,50
|0,39%
|Siemens AG
|239,20
|-2,74%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|97,60
|-3,37%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 020,23
|-1,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.