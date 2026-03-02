Deutsche Bank Aktie

Euro STOXX 50 im Fokus 02.03.2026 12:27:03

Minuszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Montagmittag

Der Euro STOXX 50 zeigt sich aktuell leichter.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 2,07 Prozent tiefer bei 6 011,36 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,176 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,841 Prozent auf 6 086,79 Punkte an der Kurstafel, nach 6 138,41 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 086,79 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 977,28 Punkten lag.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 02.02.2026, bei 6 007,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 686,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 463,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 2,75 Prozent. Bei 6 199,78 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 1,61 Prozent auf 20,01 EUR), Deutsche Börse (+ 1,42 Prozent auf 235,70 EUR), Rheinmetall (+ 1,05 Prozent auf 1 681,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,14 Prozent auf 556,40 EUR) und Deutsche Telekom (-0,82 Prozent auf 33,81 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Volkswagen (VW) vz (-3,68 Prozent auf 97,48 EUR), Deutsche Bank (-3,55 Prozent auf 29,22 EUR), BMW (-3,44 Prozent auf 86,38 EUR), Siemens (-3,09 Prozent auf 239,75 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,93 Prozent auf 48,63 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 658 847 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 475,375 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,81 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

11.02.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
30.01.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
30.01.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 203,00 -1,44% ASML NV
BMW AG 86,54 -2,81% BMW AG
Deutsche Bank AG 29,15 -2,74% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 234,90 1,95% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 33,66 -0,94% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 48,69 -1,95% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 20,26 2,85% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,63 -2,82% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 553,40 -0,04% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,09 -1,65% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 671,50 0,39% Rheinmetall AG
Siemens AG 239,20 -2,74% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 97,60 -3,37% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 020,23 -1,93%

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

