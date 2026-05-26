Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag im Minus

Mit dem STOXX 50 geht es derzeit abwärts.

Am Dienstag gibt der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,39 Prozent auf 5 235,03 Punkte nach. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,039 Prozent auf 5 253,49 Punkte an der Kurstafel, nach 5 255,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 5 233,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 264,47 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, mit 5 056,62 Punkten bewertet. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, bei 5 287,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 550,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 5,61 Prozent zu. Bei 5 315,22 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rio Tinto (+ 1,83 Prozent auf 79,19 GBP), UBS (+ 1,24 Prozent auf 37,55 CHF), National Grid (+ 1,09 Prozent auf 12,95 GBP), HSBC (+ 0,87 Prozent auf 13,86 GBP) und Zurich Insurance (+ 0,85 Prozent auf 572,40 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Siemens (-1,28 Prozent auf 273,20 EUR), Siemens Energy (-1,13 Prozent auf 179,24 EUR), Airbus SE (-1,12 Prozent auf 172,44 EUR), BP (-0,96 Prozent auf 5,46 GBP) und SAP SE (-0,88 Prozent auf 153,12 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 798 619 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 543,054 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,62 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at