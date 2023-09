Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit Abgaben

Am Donnerstag tendiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,01 Prozent leichter bei 3 900,30 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,037 Prozent stärker bei 3 902,19 Punkten in den Handel, nach 3 900,75 Punkten am Vortag.

Bei 3 913,45 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 882,93 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,03 Prozent. Vor einem Monat, am 28.08.2023, wurde der STOXX 50 auf 3 956,11 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 28.06.2023, den Stand von 3 959,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 347,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 5,82 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rio Tinto (+ 1,04 Prozent auf 51,27 GBP), Novartis (+ 0,81 Prozent auf 93,21 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,81 Prozent auf 374,60 EUR), Richemont (+ 0,69 Prozent auf 110,05 CHF) und UBS (+ 0,67 Prozent auf 22,49 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BAT (-2,59 Prozent auf 25,57 GBP), AstraZeneca (-1,83 Prozent auf 109,14 GBP), GSK (-1,59 Prozent auf 14,94 GBP), Enel (-1,35 Prozent auf 5,81 EUR) und Roche (-1,27 Prozent auf 248,80 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 7 641 874 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im STOXX 50 mit 351,085 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Glencore-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at