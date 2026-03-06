Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten

Am Freitag ging es im STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 1,05 Prozent auf 4 984,73 Punkte abwärts. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,343 Prozent auf 5 054,88 Punkte an der Kurstafel, nach 5 037,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 064,51 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 945,95 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 5,21 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 06.02.2026, einen Wert von 5 130,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, stand der STOXX 50 bei 4 815,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 713,76 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,556 Prozent aufwärts. Bei 5 315,22 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 913,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,94 Prozent auf 1 592,50 EUR), BP (+ 1,41 Prozent auf 4,99 GBP), SAP SE (+ 1,03 Prozent auf 172,74 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,80 Prozent auf 31,33 GBP) und RELX (+ 0,65 Prozent auf 26,40 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Roche (-2,93 Prozent auf 341,20 CHF), HSBC (-2,64 Prozent auf 12,45 GBP), Intesa Sanpaolo (-2,58 Prozent auf 5,16 EUR), UBS (-2,45 Prozent auf 29,84 CHF) und BAT (-2,42 Prozent auf 42,82 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 50 046 489 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 462,425 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,44 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at