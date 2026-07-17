Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten

Am Freitag ging es im STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0,52 Prozent auf 5 380,12 Punkte abwärts. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,122 Prozent auf 5 401,46 Punkte an der Kurstafel, nach 5 408,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 401,46 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 353,27 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,512 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 17.06.2026, einen Wert von 5 357,10 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 176,96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 515,92 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,53 Prozent aufwärts. Bei 5 489,89 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell National Grid (+ 3,33 Prozent auf 12,57 GBP), BAT (+ 2,95 Prozent auf 46,69 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,41 Prozent auf 32,36 GBP), Rheinmetall (+ 2,11 Prozent auf 984,20 EUR) und Enel (+ 1,91 Prozent auf 10,18 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Siemens (-2,27 Prozent auf 264,55 EUR), GSK (-2,02 Prozent auf 19,17 GBP), UBS (-1,89 Prozent auf 42,54 CHF), Novo Nordisk (-1,76 Prozent auf 329,90 DKK) und UniCredit (-1,72 Prozent auf 80,05 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 21 021 110 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 597,167 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,44 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at