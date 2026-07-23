Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|STOXX 50-Performance
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23.07.2026 09:28:31
Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 1,06 Prozent leichter bei 5 382,22 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,213 Prozent tiefer bei 5 428,33 Punkten, nach 5 439,90 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 382,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 428,33 Einheiten.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 0,027 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 324,23 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, bei 5 070,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 523,16 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,57 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit RELX (+ 2,24 Prozent auf 25,09 GBP), BP (+ 1,91 Prozent auf 5,50 GBP), Rheinmetall (+ 1,31 Prozent auf 1 021,00 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,77 Prozent auf 33,18 GBP) und UniCredit (+ 0,59 Prozent auf 84,05 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Nestlé (-5,65 Prozent auf 81,30 CHF), GSK (-2,20 Prozent auf 18,69 GBP), Novartis (-2,01 Prozent auf 122,82 CHF), AstraZeneca (-1,84 Prozent auf 124,68 GBP) und Richemont (-1,59 Prozent auf 192,30 CHF) unter Druck.
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 905 575 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 614,125 Mrd. Euro.
STOXX 50-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,77 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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