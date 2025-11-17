AstraZeneca Aktie

STOXX 50 aktuell 17.11.2025 12:26:55

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 gibt nach

Der STOXX 50 sinkt am Montag.

Am Montag fällt der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,48 Prozent auf 4 783,41 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,011 Prozent fester bei 4 806,82 Punkten in den Handel, nach 4 806,29 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 4 814,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 782,49 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 17.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 741,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 553,93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, wies der STOXX 50 4 264,62 Punkte auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10,25 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BAT (+ 2,21 Prozent auf 41,62 GBP), Rheinmetall (+ 1,22 Prozent auf 1 748,00 EUR), Airbus SE (+ 1,14 Prozent auf 208,90 EUR), Novartis (+ 0,61 Prozent auf 105,06 CHF) und AstraZeneca (+ 0,18 Prozent auf 135,56 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Siemens (-2,06 Prozent auf 225,60 EUR), Allianz (-1,50 Prozent auf 362,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,39 Prozent auf 539,20 EUR), UniCredit (-1,24 Prozent auf 63,80 EUR) und HSBC (-1,09 Prozent auf 10,92 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 2 725 584 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 338,802 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

