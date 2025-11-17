AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|STOXX 50 aktuell
|
17.11.2025 12:26:55
Minuszeichen in Europa: STOXX 50 gibt nach
Am Montag fällt der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,48 Prozent auf 4 783,41 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,011 Prozent fester bei 4 806,82 Punkten in den Handel, nach 4 806,29 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 4 814,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 782,49 Punkten lag.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 17.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 741,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 553,93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, wies der STOXX 50 4 264,62 Punkte auf.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10,25 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BAT (+ 2,21 Prozent auf 41,62 GBP), Rheinmetall (+ 1,22 Prozent auf 1 748,00 EUR), Airbus SE (+ 1,14 Prozent auf 208,90 EUR), Novartis (+ 0,61 Prozent auf 105,06 CHF) und AstraZeneca (+ 0,18 Prozent auf 135,56 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Siemens (-2,06 Prozent auf 225,60 EUR), Allianz (-1,50 Prozent auf 362,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,39 Prozent auf 539,20 EUR), UniCredit (-1,24 Prozent auf 63,80 EUR) und HSBC (-1,09 Prozent auf 10,92 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 2 725 584 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 338,802 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick
Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 gibt nach (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 mittags schwächer (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AstraZeneca von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29