AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Kursverlauf
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03.06.2026 12:27:05
Minuszeichen in Europa: STOXX 50 im Minus
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,38 Prozent tiefer bei 5 169,82 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,018 Prozent auf 5 188,54 Punkte an der Kurstafel, nach 5 189,45 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 162,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 188,54 Punkten erreichte.
STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,387 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 071,44 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 03.03.2026, einen Wert von 5 036,59 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.06.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 545,06 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,29 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit National Grid (+ 1,21 Prozent auf 12,02 GBP), BP (+ 1,16 Prozent auf 5,43 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,00) Prozent auf 32,47 GBP), Unilever (+ 0,88 Prozent auf 41,41 GBP) und Siemens Energy (+ 0,83 Prozent auf 159,84 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil AstraZeneca (-2,17 Prozent auf 129,27 GBP), Rheinmetall (-1,95 Prozent auf 1 166,80 EUR), SAP SE (-1,88 Prozent auf 159,80 EUR), Rio Tinto (-1,72 Prozent auf 81,65 GBP) und Deutsche Telekom (-1,70 Prozent auf 28,39 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 4 425 091 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 537,273 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 8,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,64 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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