BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|STOXX-Handel im Blick
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01.10.2026 09:28:57
Minuszeichen in Europa: STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
Um 09:12 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,62 Prozent auf 5 290,28 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,214 Prozent auf 5 311,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5 323,30 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 286,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 311,89 Punkten lag.
STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,36 Prozent nach unten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 5 409,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 374,81 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 709,08 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,72 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rolls-Royce (+ 1,90 Prozent auf 14,89 GBP), Siemens Energy (+ 1,14 Prozent auf 144,22 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,63 Prozent auf 79,92 CHF), Enel (+ 0,39 Prozent auf 8,76 EUR) und Rheinmetall (-0,03 Prozent auf 956,10 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil BAT (-3,34 Prozent auf 39,91 GBP), RELX (-2,16 Prozent auf 24,42 GBP), Richemont (-2,07 Prozent auf 175,40 CHF), UniCredit (-1,95 Prozent auf 81,28 EUR) und BP (-1,84 Prozent auf 5,39 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 977 417 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 617,131 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Enel Overweight
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,22
|1,86%
|ASML NV
|1 606,00
|0,27%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|46,90
|-2,74%
|BP plc (British Petrol)
|6,57
|1,58%
|Enel S.p.A.
|8,66
|-1,04%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,40
|-3,60%
|Novartis AG
|125,88
|0,05%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|29,58
|0,89%
|Rheinmetall AG
|949,50
|-0,62%
|Richemont
|186,00
|-1,09%
|Rolls-Royce Plc
|17,33
|1,79%
|Siemens Energy AG
|143,76
|0,57%
|UniCredit S.p.A.
|79,93
|-2,95%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 261,40
|-1,16%
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