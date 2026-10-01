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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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STOXX-Handel im Blick 01.10.2026 09:28:57

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Heutiger Marktbericht zum STOXX 50.

Um 09:12 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,62 Prozent auf 5 290,28 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,214 Prozent auf 5 311,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5 323,30 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 286,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 311,89 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,36 Prozent nach unten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 5 409,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 374,81 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 709,08 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,72 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rolls-Royce (+ 1,90 Prozent auf 14,89 GBP), Siemens Energy (+ 1,14 Prozent auf 144,22 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,63 Prozent auf 79,92 CHF), Enel (+ 0,39 Prozent auf 8,76 EUR) und Rheinmetall (-0,03 Prozent auf 956,10 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil BAT (-3,34 Prozent auf 39,91 GBP), RELX (-2,16 Prozent auf 24,42 GBP), Richemont (-2,07 Prozent auf 175,40 CHF), UniCredit (-1,95 Prozent auf 81,28 EUR) und BP (-1,84 Prozent auf 5,39 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 977 417 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 617,131 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 85,22 1,86% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 606,00 0,27% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 46,90 -2,74% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,57 1,58% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 8,66 -1,04% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,40 -3,60% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 125,88 0,05% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,58 0,89% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 949,50 -0,62% Rheinmetall AG
Richemont 186,00 -1,09% Richemont
Rolls-Royce Plc 17,33 1,79% Rolls-Royce Plc
Siemens Energy AG 143,76 0,57% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 79,93 -2,95% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 261,40 -1,16%

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