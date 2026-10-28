Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|STOXX 50 im Fokus
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28.10.2026 17:58:44
Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone
Schlussendlich schloss der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 5 367,83 Punkten ab. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,141 Prozent auf 5 378,98 Punkte an der Kurstafel, nach 5 371,41 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 378,98 Punkte, das Tagestief hingegen 5 345,99 Zähler.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 1,05 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 5 357,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 439,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der STOXX 50 bei 4 787,16 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,64 Prozent auf 133,26 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,93 Prozent auf 72,88 CHF), Rolls-Royce (+ 1,66 Prozent auf 12,63 GBP), Barclays (+ 1,62 Prozent auf 4,29 GBP) und Siemens (+ 1,45 Prozent auf 270,05 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil GSK (-4,78 Prozent auf 18,32 GBP), Unilever (-2,05 Prozent auf 47,92 GBP), Novo Nordisk (-1,73 Prozent auf 255,00 DKK), RELX (-1,63 Prozent auf 28,91 GBP) und Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 1 012,00 EUR).
Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 52 949 845 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 566,564 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick
Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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