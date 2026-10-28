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STOXX 50 im Fokus 28.10.2026 17:58:44

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone

Der STOXX 50 zeigte sich am Abend wenig verändert.

Schlussendlich schloss der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 5 367,83 Punkten ab. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,141 Prozent auf 5 378,98 Punkte an der Kurstafel, nach 5 371,41 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 378,98 Punkte, das Tagestief hingegen 5 345,99 Zähler.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 1,05 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 5 357,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 439,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der STOXX 50 bei 4 787,16 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,64 Prozent auf 133,26 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,93 Prozent auf 72,88 CHF), Rolls-Royce (+ 1,66 Prozent auf 12,63 GBP), Barclays (+ 1,62 Prozent auf 4,29 GBP) und Siemens (+ 1,45 Prozent auf 270,05 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil GSK (-4,78 Prozent auf 18,32 GBP), Unilever (-2,05 Prozent auf 47,92 GBP), Novo Nordisk (-1,73 Prozent auf 255,00 DKK), RELX (-1,63 Prozent auf 28,91 GBP) und Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 1 012,00 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 52 949 845 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 566,564 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 79,12 2,12% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 486,60 1,06% ASML NV
Barclays plc 5,12 1,23% Barclays plc
BP plc (British Petrol) 7,44 1,65% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 21,88 -4,37% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,01 -0,78% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novo Nordisk 34,08 -1,67% Novo Nordisk
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 34,58 -0,92% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 011,20 -0,71% Rheinmetall AG
Rolls-Royce Plc 15,15 1,69% Rolls-Royce Plc
Siemens AG 270,10 1,22% Siemens AG
Siemens Energy AG 133,00 3,29% Siemens Energy AG
Unilever PLC 57,23 -1,70% Unilever PLC

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 367,83 -0,07%

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