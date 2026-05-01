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Index im Fokus 01.05.2026 15:57:43

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone

Der STOXX 50 gönnt sich heute eine Verschnaufpause.

Am Freitag sinkt der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,08 Prozent auf 5 068,51 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,005 Prozent höher bei 5 072,60 Punkten, nach 5 072,37 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 072,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 062,59 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,287 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 01.04.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 977,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 084,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 397,53 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,25 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Unilever (+ 2,18 Prozent auf 43,91 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,65 Prozent auf 96,12 GBP), RELX (+ 0,37 Prozent auf 26,92 GBP), Rio Tinto (+ 0,20 Prozent auf 73,63 GBP) und BAT (+ 0,14 Prozent auf 43,29 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil AstraZeneca (-2,27 Prozent auf 136,32 GBP), BP (-1,59 Prozent auf 5,75 GBP), GSK (-1,43 Prozent auf 19,01 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,60 Prozent auf 33,06 GBP) und HSBC (-0,39 Prozent auf 13,44 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 765 932 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 459,649 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,58 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 222,80 2,74% ASML NV
AstraZeneca PLC 159,90 1,04% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 50,00 1,85% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 89,02 -1,28% BNP Paribas S.A.
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GSK PLC Registered Shs 22,29 1,69% GSK PLC Registered Shs
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,76 1,00% Intesa Sanpaolo S.p.A.
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RELX PLC (ex Reed Elsevier) 31,00 0,98% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rio Tinto plc 85,12 2,79% Rio Tinto plc
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