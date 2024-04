Minuszeichen in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Der STOXX 50 zeigte sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,66 Prozent leichter bei 4 362,78 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,039 Prozent auf 4 390,24 Punkte an der Kurstafel, nach 4 391,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 393,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 357,08 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 362,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 097,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 981,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 6,62 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 462,29 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Glencore (+ 1,33 Prozent auf 4,73 GBP), BP (+ 1,31 Prozent auf 5,17 GBP), Rio Tinto (+ 1,29 Prozent auf 52,51 GBP), AstraZeneca (+ 0,92 Prozent auf 107,08 GBP) und Roche (+ 0,91 Prozent auf 221,80 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,02 Prozent auf 413,60 EUR), SAP SE (-2,71 Prozent auf 172,42 EUR), Allianz (-1,68 Prozent auf 264,00 EUR), UBS (-1,28 Prozent auf 27,83 CHF) und Zurich Insurance (-0,97 Prozent auf 470,80 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41 565 280 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 518,540 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die BAT-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,40 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,27 Prozent, die höchste im Index.

