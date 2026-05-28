Minuszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der STOXX 50 setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr 0,59 Prozent auf 5 186,89 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,242 Prozent auf 5 205,05 Punkte an der Kurstafel, nach 5 217,70 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 205,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 186,02 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 0,438 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 28.04.2026, den Wert von 5 026,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 294,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 530,37 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,63 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 256,80 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,55 Prozent auf 84,14 CHF), BP (+ 0,37 Prozent auf 5,17 GBP), Siemens (+ 0,29 Prozent auf 274,85 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,22 Prozent auf 31,27 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen AstraZeneca (-2,77 Prozent auf 136,20 GBP), National Grid (-2,76 Prozent auf 12,35 GBP), Novartis (-1,86 Prozent auf 117,36 CHF), Roche (-1,69 Prozent auf 325,30 CHF) und GSK (-1,60 Prozent auf 19,09 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 521 770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 535,654 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at