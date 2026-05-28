GSK Aktie

GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 28.05.2026 09:28:56

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der STOXX 50 setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr 0,59 Prozent auf 5 186,89 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,242 Prozent auf 5 205,05 Punkte an der Kurstafel, nach 5 217,70 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 205,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 186,02 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 0,438 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 28.04.2026, den Wert von 5 026,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 294,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 530,37 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,63 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Zähler.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 256,80 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,55 Prozent auf 84,14 CHF), BP (+ 0,37 Prozent auf 5,17 GBP), Siemens (+ 0,29 Prozent auf 274,85 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,22 Prozent auf 31,27 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen AstraZeneca (-2,77 Prozent auf 136,20 GBP), National Grid (-2,76 Prozent auf 12,35 GBP), Novartis (-1,86 Prozent auf 117,36 CHF), Roche (-1,69 Prozent auf 325,30 CHF) und GSK (-1,60 Prozent auf 19,09 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 521 770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 535,654 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

mehr Analysen
16:03 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
12:51 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.05.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
26.05.26 GSK Underweight Barclays Capital
05.05.26 GSK Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 91,52 -0,26% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 385,00 0,46% ASML NV
AstraZeneca PLC 158,50 -0,66% AstraZeneca PLC
BNP Paribas S.A. 91,73 -0,02% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,93 -0,29% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 22,10 -0,76% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,76 0,40% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 14,19 -3,73% National Grid plc
Novartis AG 129,32 -0,45% Novartis AG
Rheinmetall AG 1 285,60 4,20% Rheinmetall AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 358,00 -0,71% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Shell (ex Royal Dutch Shell) 36,06 0,24% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 271,45 -1,26% Siemens AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 186,20 -0,60%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:02 Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
27.05.26 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Iran-Krieg fragil: ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen