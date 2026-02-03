Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|STOXX 50-Kursentwicklung
|
03.02.2026 15:59:11
Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schwächelt nachmittags
Am Dienstag sinkt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,22 Prozent auf 5 129,85 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,289 Prozent auf 5 155,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5 141,13 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 117,20 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 188,91 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 4 957,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 765,55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 572,43 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,48 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 188,91 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 913,95 Punkten.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rio Tinto (+ 2,32 Prozent auf 69,60 GBP), UniCredit (+ 1,62 Prozent auf 76,46 EUR), Rheinmetall (+ 1,39 Prozent auf 1 753,00 EUR), Diageo (+ 1,32 Prozent auf 16,92 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 1,27 Prozent auf 6,07 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen RELX (-16,01 Prozent auf 21,71 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-10,10 Prozent auf 74,02 GBP), SAP SE (-3,56 Prozent auf 168,86 EUR), Richemont (-1,34 Prozent auf 151,30 CHF) und Airbus SE (-1,22 Prozent auf 191,44 EUR).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 8 364 538 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 471,168 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf
In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,00 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Richemont
|
03.02.26
|Börse Zürich in Rot: SMI präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse Zürich in Rot: So steht der SMI nachmittags (finanzen.at)
|
03.02.26
|Verluste in Zürich: SMI verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
03.02.26
|STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
03.02.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse Zürich: Zum Handelsstart Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
03.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsstart stärker (finanzen.at)