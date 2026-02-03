Richemont Aktie

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

STOXX 50-Kursentwicklung 03.02.2026 15:59:11

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schwächelt nachmittags

Der STOXX 50 zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer.

Am Dienstag sinkt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,22 Prozent auf 5 129,85 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,289 Prozent auf 5 155,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5 141,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 117,20 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 188,91 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 4 957,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 765,55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 572,43 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,48 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 188,91 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 913,95 Punkten.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rio Tinto (+ 2,32 Prozent auf 69,60 GBP), UniCredit (+ 1,62 Prozent auf 76,46 EUR), Rheinmetall (+ 1,39 Prozent auf 1 753,00 EUR), Diageo (+ 1,32 Prozent auf 16,92 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 1,27 Prozent auf 6,07 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen RELX (-16,01 Prozent auf 21,71 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-10,10 Prozent auf 74,02 GBP), SAP SE (-3,56 Prozent auf 168,86 EUR), Richemont (-1,34 Prozent auf 151,30 CHF) und Airbus SE (-1,22 Prozent auf 191,44 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 8 364 538 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 471,168 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,00 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Richemont

