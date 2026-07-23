Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer

Der STOXX 50 sank im STOXX-Handel zum Handelsende um 1,26 Prozent auf 5 371,27 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,213 Prozent tiefer bei 5 428,33 Punkten, nach 5 439,90 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 353,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 428,33 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,177 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 324,23 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 070,65 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 523,16 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,35 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Roche (+ 5,14 Prozent auf 349,50 CHF), BP (+ 3,08 Prozent auf 5,56 GBP), Novartis (+ 1,85 Prozent auf 127,66 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,58 Prozent auf 33,44 GBP) und Rheinmetall (+ 0,91 Prozent auf 1 017,00 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Nestlé (-7,98 Prozent auf 79,29 CHF), UniCredit (-5,34 Prozent auf 79,10 EUR), Deutsche Telekom (-4,04 Prozent auf 26,13 EUR), BAT (-2,93 Prozent auf 44,80 GBP) und SAP SE (-2,82 Prozent auf 128,32 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 25 104 101 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 614,125 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,77 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at