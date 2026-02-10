Rolls-Royce Aktie
Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer
Zum Handelsschluss stand im STOXX-Handel ein Minus von 0,21 Prozent auf 5 154,48 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zuvor ging der STOXX 50 0,075 Prozent fester bei 5 169,47 Punkten in den Handel, nach 5 165,58 Punkten am Vortag.
Bei 5 148,60 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 172,37 Punkten den höchsten Stand markierte.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Stand von 5 085,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 781,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 672,49 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,98 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 188,91 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Diageo (+ 3,33 Prozent auf 18,14 GBP), Richemont (+ 2,23 Prozent auf 160,25 CHF), AstraZeneca (+ 1,99 Prozent auf 141,64 GBP), SAP SE (+ 1,92 Prozent auf 178,28 EUR) und Novo Nordisk (+ 1,27 Prozent auf 314,95 DKK). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-6,13 Prozent auf 4,48 GBP), UniCredit (-3,38 Prozent auf 76,60 EUR), Zurich Insurance (-3,16 Prozent auf 552,20 CHF), Allianz (-2,58 Prozent auf 377,40 EUR) und Rolls-Royce (-2,47 Prozent auf 12,44 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 82 594 612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 462,718 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
