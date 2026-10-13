London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|STOXX 50-Marktbericht
|
13.10.2026 17:58:50
Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende leichter
Zum Handelsschluss fiel der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,45 Prozent auf 5 315,94 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,087 Prozent auf 5 335,37 Punkte an der Kurstafel, nach 5 340,04 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 315,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 374,78 Punkten.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 5 332,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 370,26 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Stand von 4 719,93 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,24 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 3,74 Prozent auf 6,10 GBP), Zurich Insurance (+ 1,76 Prozent auf 589,00 CHF), SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 197,28 EUR), Nestlé (+ 1,20 Prozent auf 77,30 CHF) und National Grid (+ 1,20 Prozent auf 11,79 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil London Stock Exchange (LSE) (-4,68 Prozent auf 83,50 GBP), Rolls-Royce (-3,58 Prozent auf 13,46 GBP), Siemens Energy (-2,53 Prozent auf 143,06 EUR), Rio Tinto (-2,06 Prozent auf 69,97 GBP) und AstraZeneca (-1,08 Prozent auf 118,96 GBP).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 37 384 066 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 617,285 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,41 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 528,00
|-3,02%
|AstraZeneca PLC
|139,35
|-1,80%
|BP plc (British Petrol)
|7,20
|3,30%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,23
|0,89%
|London Stock Exchange (LSE)
|99,40
|-4,05%
|National Grid plc
|13,93
|0,91%
|Nestlé SA (Nestle)
|82,69
|1,19%
|Novartis AG
|127,36
|-1,07%
|Rio Tinto plc
|83,24
|-1,97%
|Rolls-Royce Plc
|16,02
|-2,79%
|SAP SE
|196,48
|0,78%
|Siemens Energy AG
|144,28
|-1,00%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|632,40
|2,40%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 315,67
|-0,46%
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