London Stock Exchange Aktie

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WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

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STOXX 50-Marktbericht 13.10.2026 17:58:50

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende leichter

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende leichter

Am Dienstag zogen sich die Anleger in Europa zurück.

Zum Handelsschluss fiel der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,45 Prozent auf 5 315,94 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,087 Prozent auf 5 335,37 Punkte an der Kurstafel, nach 5 340,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 315,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 374,78 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 5 332,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 370,26 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Stand von 4 719,93 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,24 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 3,74 Prozent auf 6,10 GBP), Zurich Insurance (+ 1,76 Prozent auf 589,00 CHF), SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 197,28 EUR), Nestlé (+ 1,20 Prozent auf 77,30 CHF) und National Grid (+ 1,20 Prozent auf 11,79 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil London Stock Exchange (LSE) (-4,68 Prozent auf 83,50 GBP), Rolls-Royce (-3,58 Prozent auf 13,46 GBP), Siemens Energy (-2,53 Prozent auf 143,06 EUR), Rio Tinto (-2,06 Prozent auf 69,97 GBP) und AstraZeneca (-1,08 Prozent auf 118,96 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 37 384 066 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 617,285 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,41 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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28.09.26 ASML NV Buy UBS AG
15.09.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 528,00 -3,02% ASML NV
AstraZeneca PLC 139,35 -1,80% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 7,20 3,30% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,23 0,89% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 99,40 -4,05% London Stock Exchange (LSE)
National Grid plc 13,93 0,91% National Grid plc
Nestlé SA (Nestle) 82,69 1,19% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 127,36 -1,07% Novartis AG
Rio Tinto plc 83,24 -1,97% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 16,02 -2,79% Rolls-Royce Plc
SAP SE 196,48 0,78% SAP SE
Siemens Energy AG 144,28 -1,00% Siemens Energy AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 632,40 2,40% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 315,67 -0,46%

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